Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

ABD'nin Florida eyaletinde çöp toplama alanında buldozerlere rehberlik görevini yürüten 43 yaşındaki Aaron Henderson isimli adam, mesaisinin bitmesinin ardından tuvaletini yapmaya gitti.

BULDOZER TUVALETİ DÜMDÜZ ETTİ

Henderson'un tuvaletini yaptığı sırada hareket eden buldozerlerden biri, adamın da içinde yer alan tuvaleti ezdi. Tuvaleti tamamen düzleştirdikten sonra yaptığı şeyin farkına varan sürücü, aşağı indiğinde talihsiz adamı ölü olarak buldu.

"TRAJİK BİR İŞ KAZASI"

Polis ekipleri, olayın ardından hızlıca soruşturma başlattı. Polis merkezi tarafından yapılan ilk bilgilendirmeye göre olayın iş kazası olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.