Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan işçi feci şekilde can verdi - Haberler

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Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çöp toplama alanında çalışan Aaron Henderson isimli adam, tuvalet molasına çıktığı sırada kendisini görmeyen ve tuvaleti ezen buldozerin altında kalarak can verdi.

ABD'nin Florida eyaletinde çöp toplama alanında buldozerlere rehberlik görevini yürüten 43 yaşındaki Aaron Henderson isimli adam, mesaisinin bitmesinin ardından tuvaletini yapmaya gitti.

BULDOZER TUVALETİ DÜMDÜZ ETTİ

Henderson'un tuvaletini yaptığı sırada hareket eden buldozerlerden biri, adamın da içinde yer alan tuvaleti ezdi. Tuvaleti tamamen düzleştirdikten sonra yaptığı şeyin farkına varan sürücü, aşağı indiğinde talihsiz adamı ölü olarak buldu.

Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan adam feci şekilde can verdi

"TRAJİK BİR İŞ KAZASI"

Polis ekipleri, olayın ardından hızlıca soruşturma başlattı. Polis merkezi tarafından yapılan ilk bilgilendirmeye göre olayın iş kazası olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

Tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalan adam feci şekilde can verdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, İş Kazası, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Afrika kökenli bir siyahinin ismi nasıl yahudi ismi Aaron olur. Çünkü ülkede Yahduilerin üstünlüğünü kabul ediyorlar. Ve bu ülkede en fazla David ismi vardır. Hz Davud tan gelir David.

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