Tütün toplamaya gitmişti, kazada hayatını kaybetti
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Tütün toplamaya gitmişti, kazada hayatını kaybetti

Tütün toplamaya gitmişti, kazada hayatını kaybetti Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşi ve oğlu ile birlikte tütün tarlasından dönen İsmet Tuncer'in kullandığı otomobil kazaya karıştı.

13.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:43

Tütün toplamaya gitmişti, kazada hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşi ve oğlu ile birlikte tütün tarlasından dönen İsmet Tuncer'in kullandığı otomobil kazaya karıştı. Kazada ağır yaralanan Tuncer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tütün tarlasında eşi ve oğlu ile öğle saatlerine kadar çalışan ve ardından evine gitmek için seyir halinde olan İsmet Tuncer'in kullandığı otomobil, Karacasu yönünden gelen Cem D. idaresindeki 34 AIB 971 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Tavas'taki ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edilen yaralılardan İsmet Tuncer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Cem D., Gülsüm ve Mustafa Tuncer'in ise tedavilerinin devam ettiği bilgisi verildi. Karacasu Ataeymir Mahallesinde sakinlerinden 2 çocuk babası İsmet Tuncer'in belediyeden emekli olduğu ve emekliliğinin ardından tarımla uğraştığı kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Tütün toplamaya gitmişti, kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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