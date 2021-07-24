Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
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Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi yakınlarında sabah saat 09.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet tütün tarlasına uçtu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi yakınlarında sabah saat 09.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet tütün tarlasına uçtu. Araç sürücüsü Alime Çetin hayatını kaybederken araçta bulunan eşi Ali Çetin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Ali (57) ve Alime Çetin (52) çifti sabah Dindarlı Mahallesi'ndeki üzüm bağlarına çalışmak için 45 H 7006 plakalı açık kasa kamyonetleri ile hareket halindeyken Buldan-Sarıgöl karayolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kıyısında bulunan tütün tarlasına uçtu. Kazanın olduğu sırada tütün kırımı yapan işçilerin durumu 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aracı kullanan 52 yaşındaki Alime Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtaki eşi Ali Çetin ise ambulansla önce Sarıgöl Devlet Hastanesine buradan da Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Ali Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tütün tarlasına uçan araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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