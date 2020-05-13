Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum Mersin'de bir kadının boynundaki altın zinciri çalan ve yakayı ele veren hırsız, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum." dedi.

Mersinde'de Suriyeli bir kadının yolda yürürken boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A. tutuklandı. Şahsın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum" demesi ise duyanları şaşırttı. BOYNUNDAKİ ZİNCİRİ ÇALDILAR Merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Kurdali Kavşağı'nda Suriyeli K.A'nın, arkadaşı ile birlikte yolda yürüdüğü sırada, boynundaki altın zincir kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının 60 santimetre uzunluğundaki zincirinin yarısı çalınırken, zanlı motosiklete binerek kaçtı. "ÇEKMEYİN, İŞ BULAMIYORUM" Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri E.A'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum" dedi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç olayına yardım eden motosiklet sürücüsü H.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Hırsızlık olayı kameralara yansırken, 2 kadının yanına yaklaşan E.A. ve motosikletli H.A'nın kadınları takip ettiği anlar anbean kaydedildi. Kaynak: DHA