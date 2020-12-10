Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

10.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:35

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı Karaman'da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

KARAMAN - Karaman'da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Doğan (34), F.U ile birlikte 70 AAV 493 plakalı otomobille arazi meselesi yüzünden kavgalı olduğu M.K.'nin evine geldi. Burada bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.K, evinden aldığı tüfekle ateş etmek isterken kavgayı ayırmak isteyen abisi S.K'yi parmaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra M.K. tüfekle Ali Doğan ve yanında bulunan F.U.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ali Doğan ve F.U. vurularak yaralandı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, diğer yaralıları alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Doğan'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından jandarmaya teslim olan M.K, ise gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K, jandarma görevlilerinin eşliğinde Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

İlgili Haberler

Mersin'de cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
Mersin'de cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı
Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı
Son dakika haberi: Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı
Son dakika haberi: Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Şenol Güneş Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:35:51. #1.14#
title