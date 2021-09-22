Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'da hakkında tutuklama kararı verilen Serdar Ramazan P., 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da hakkında tutuklama kararı verilen Serdar Ramazan P., 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Ağır yaralanan sanık hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de görülen duruşmasına Ankara 43'ncü Asliye Ceza Mahkemesinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Serdar Ramazan P.'nin, aile içi şiddet suçundan tutuklanmasına karar verildi. Sanık Serdar Ramazan P., tutuklama kararını duyunca 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Adliyenin C kapısının yanında bulunan beton zemine düşerek yaralanan sanık, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanığın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı

Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı

Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Rüya Tabirleri Rıza Çalımbay Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Cengiz Ergün Şans Oyunları Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:10:06. #1.11#