Tutu'dan Myanmar Liderine Çağrı

Myanmar'da yaşanan dehşet giderek daha fazla ülkeden tepki görüyor. Afrikalı ünlü din adamı ve insan hakları savunucusu Desmond Tutu da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'ye hitaben bir mektup yazdı. Tutu mektupta kendisi gibi Nobel Barış ödülü sahibi olan ve "Sevgili Kardeşim" sözleriyle hitap ettiği lideri yaşananlara müdahale etmeye çağırdı:



"Sevgili kardeşim,



Eğer Myanmar'ın en yüksek makamına gelmenin bedeli sessiz kalman ise bu çok büyük bir bedel olmuş.Kendi içerisinde barışa sahip olmayan bir ülke özgür bir ülke değildir ve halkının onurunu koruyamaz. Yükselen krize müdahale etmen ve halkını yeniden doğru yola yöneltmöen için dua ediyoruz."



Aung San Suu Kyi daha önce de Nobel Barış Ödülü sahibi bir diğer isim Malala Yousafzai tarafından krize müdahaleye çağırılmıştı.



Son iki hafta içerisinde Myanmar ordusu tarafından saldırıya uğrayan ve komşu ülke Bangladeşe sığınan müslümanların sayısı 250.000'i buldu. Myanmar yönetimi ise terörist gruplara operasyon yapıldığını iddia ediyor.



Resmi kaynaklar son iki haftada Rohinyalara ait 6 bin konutun yandığını doğruluyor. Aynı kaynaklara göre 432 kişi hayatını kaybetti ve resmi açıklamalarda bunların 387'si terörist olarak nitelendiriliyor. BM gözlemcilerine göre ise ölü sayısı 1000'i bulmuş durumda.



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Tags: Myanmar Aung San Suu Kyi Güney Afrika Desmond Tutu Gepost: 08 september 2017