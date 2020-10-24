Tutkuya dönüşen doğa ve hayvan sevgisi 40 yıl sonra köyüne kaz çiftliği kurdurdu

Sivas'ta çocukluk günleri çiftçilik yapan babasına yardım ederek doğa ve hayvanlarla iç içe geçen 55 yaşındaki Adnan Öz, 40 yıl sonra doğup büyüdüğü köye kaz çiftliği kurarak özlemini duyduğu eski günlerine geri döndü.

Sivas'ta çocukluk günleri çiftçilik yapan babasına yardım ederek doğa ve hayvanlarla iç içe geçen 55 yaşındaki Adnan Öz, 40 yıl sonra doğup büyüdüğü köye kaz çiftliği kurarak özlemini duyduğu eski günlerine geri döndü.

Sivas'ta esnaflık yapan iki çocuk babası Adnan Öz'ün çocukluğu, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde geçti.

Köyde çiftçilik yapan babasına yardım ederken doğa ve hayvan sevgisi tutkuya dönüşen Öz, 15 yaşındayken ailesiyle birlikte köyden ayrılarak kent merkezine taşındı.

Esnaflık yaptığı sırada sürekli çocukluk çağına özlem duyan Öz, doğup büyüdüğü köye iki yıl önce kaz çiftliği kurarak eski günlerine geri döndü.

Hasretini çektiği doğal yaşama 5 dönüm arazi üzerinde kurduğu kaz çiftliğiyle tekrar kavuşan Öz, ilk aşamada 100 kazla başladığı işini zamanla geliştirdi ve kaz sayısını 3 bine çıkardı.

Adnan Öz, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği köyde 15 yaşına kadar çiftçi olan babasına yardım ettiğini, bu sayede doğa ve hayvanlarla iç içe zaman geçirdiğini söyledi.

Kent merkezine taşındıktan sonra yıllarca köy hayatına özlem duyduğunu anlatan Öz, "Ben aslında Sivas'ta esnafım. Turizm taşımacılık şirketim var. 40 yıldır, yani çocukluğumdan beri doğaya ve hayvanlara hevesim vardı. Allah bu kaz çiftliğini kurmayı bana nasip etti ve eski günlerime döndüm." dedi.

"Burayı Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğine dönüştürmeye çalışacağım"

Kaz yetiştiriciliğinin hem çok zevkli hem de karlı bir iş olduğunu dile getiren Öz, bu işi iki yıldır yaptığını belirtti.

100 kazla işe koyulduğunu kaydeden Öz, "Şu an 3 bine yakın kazımız var. Çiftliğimiz de 10 bin kapasiteli bir çiftlik. Ben şu an buranın, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük kaz çiftliği olduğunu tahmin ediyorum. İşimi inşallah daha da ileriye götürerek burayı Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğine dönüştürmeye çalışacağım. Ayrıca kendimden ziyade ülkeme bir şeyler kazandırdığım için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kazlarını, köy merkezinde bulunan ve tuzlu su kaynağı Gözbaşı'da yüzdürerek dezenfekte ettiğini anlatan Öz, "Köyümüzde Gözbaşı dediğimiz yerimiz var. Burada 8 metre derinlikten su çıkıyor. Tuzlu bir su. Kazlarımı hastalanmamaları için sürekli burada dezenfekte ediyorum. Bu işi yapan arkadaşlar zaten iyi bilir. Su olmazsa kaz da olmaz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde