Tutankamon'un Mezarı Neden Ufak? Düğüm Çözüldü

Mısır imparatorluğunun en ünlü firavunu… Laneti ile meşhur firavun… 9 yaşında tahta geçen genç firavun… Hollywood'un filmlerini yapmaya doyamadığı Mısır lideri…

Tutankamon ( Tutankhamun ) M.Ö. 1325'te doğdu, M.Ö. 1342'de öldü. Tarihin en önemli firavunlarından biriydi.

Babası Amenhotep IV, Mısır tarihinde büyük bir devrim yapmış ve 2,000 kadar Mısır tanrısını tanımayarak tek tanrıcılığı başlatmıştı. O, Aton (Aten) adlı Güneş Tanrısı'nı tek tanrı ilan edip, kendisi de "Akhenaton" ismini almıştı.

Bir firavun, rahiplere sormadan hiçbir karar almazdı. Ancak Akhenaton bu sistemi de değiştirip rahipleri lağvetti. Tabi ki, bu gidişat rahipler ve bazı Mısırlıları rahatsız ediyordu.

Akhenaton öldüğünde, başa 9 yaşındaki oğlu Tutankamon geçti. Geçer geçmez de etrafına doluşan eski rahiplerin de etkisiyle, Tutankamon babasının kurduğu tek tanrılı sistemi bozdu ve eski çok tanrılı sisteme geçti.

Rahipler onu el üstünde tuttu, 9 yıllık firavunluk hayatından sonra öldüğünde ihtişamlı bir törenle defnedildi.

Ancak bir sorun vardı? Bu kadar önem taşıyan bir firavun "ufacık" bir tabuta gömülmüştü.

ÇİZİMLER, TASARIM, HER ŞEY BİRE BİR AYNI

1922 yılında Tutankamon'un mezarını bulan arkeologlar o yıldan bu yana bu soruyu soruyordu: "Tutankamon gibi önemli bir firavun neden ufak bir tabutla 'sürgün edilmiş' gibi gömülmüştü?"

İşte bu sorunun cevabı tam bir yüzyıl sonra ünlü Mısır uzmanı Aliaa Ismail'den geldi.

National Geographic'in "Lost Treasures of Egypt" belgeseline koşan Bayan İsmail, "Cevabı Firavun Ay'ın mezarını inceledikten sonra buldum" dedi.

Ay, Tutankamon'un beklenmedik ölümünden sonra başa geçen firavundu.

Tutankamon'un mezarındaki çizimler, ritüellerle Ay'ın mezarındakiler aynıydı. Ancak Ay'ın mezarı diğer firavunkiler gibi ihtişamlı, Tutankamon'unki ise ufak ve gösterişsizdi.

İsmail şöyle konuştu:

"Ay aslında Tutankamon'u böylesine küçük bir mezara koyarak onu Mısır tarihinden silmek istedi."

"İki mezara bakıldığında boyut dışında bire bir aynı. Bence iki mezarı tek kişi tasarladı ve yaptırdı."

"Bence o kişi, Ay'dan başkası değildi. Tutankamon'u ufak bir mezarla defnettirdi. Sonra aynı dizaynla daha büyük bir mezar tasarlarken, onu kendine kullandı."

Ay, kendisinden iki önceki firavun Akhenaton'un veziri iken, onun ölümü sonrasında oğlu Tutankamon'a küçüklüğünde naiplik ve daha sonra da vezirlik yaptı.

Tutankhamon ölünce, dul kalan kraliçe ile evlenerek firavunluk tahtına çıktı.

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