Tut Belediye Başkanı Kılıç'dan doğalgaz müjdesi
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Tut Belediye Başkanı Kılıç'dan doğalgaz müjdesi

Tut Belediye Başkanı Kılıç'dan doğalgaz müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçe halkının uzun yıllardır beklediği doğalgaz konusunda müjde verdi.

Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçe halkının uzun yıllardır beklediği doğalgaz konusunda müjde verdi.

Tut ilçesinin uzun yıllardır özlemini çektiği doğalgaz hayali gerçekleşiyor. Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, doğalgaz çalışmalarının başladığını açıkladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ın göreve seçildiği 2019 yılından bu yana ısrarlı bir şekilde takipçisi olduğu doğalgaz projesinde mutlu sona ulaşıldı.

Başkan Kılıç, "Akmercan Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Akmercan ile konuştum. Kendisiyle her fırsatta temas halindeydik. Bu görüşmemizde 'Başkanım, Tut halkına artık müjdeyi verebilirsiniz' dedi. Bu sevindirici haberi vakit kaybetmeden, hemşerilerimle paylaşmak istedim. Çalışmalar başladı. Çok kısa bir zamanda Tut'un doğalgaz hayali gerçeğe dönüşecek" dedi.

Detaylar hakkında da bilgi veren Kılıç, "Doğalgaz depolama sistemi ile Tut'a getirilecek. Bu kapsamda ilçe girişine doğalgaz depolama alanı oluşturulacak. İlçenin tamamına boru hattı çekilerek, ev ve işyerlerine doğalgaz ulaştırılacak. Depolama alanının tahsis işlemini derhal başlattık. Hemen ardından boru hattı döşeme çalışmalarının da start alacak. 2019 yılında göreve gelmeden önce, seçim vaatlerim arasında da doğalgaz öncelikli konu başlıklarımız arasındaydı. Çok uğraştık. Parti ayrımı yapmadık, siyaset üstü davrandık. AK Partili ve CHP'li milletvekillerimizin de bu konuda desteklerini arkamıza aldık. Sonuç olarak bizler kazandık, Tut kazandı. Akmercan Doğalgaz Genel Müdürü Yunus Kesgin'e, Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü Fatih Er ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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