Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi

Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere içerisinde şeker ve kolonya bulunan 'Bayram Paketi' dağıttı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere içerisinde şeker ve kolonya bulunan 'Bayram Paketi' dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Tuşba Belediyesi, bayramlarda dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatlarıyla büyük bir özenle hijyenik koşullarda hazırlanan 'Bayram Paketleri', ekipler tarafından götürülerek vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Yardımlaşma kültürünün gereği olan 'Bayram Paketi' dağıtımını yapan belediye ekipleri, kapısını çaldığı insanlarla sohbet edip, Belediye Başkanı Salih Akman'ın selamlarını iletip bayramlarını şimdiden tebrik ediyor.

Belediye işinin gönül işi olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekipleri güler yüzle karşılayan Tuşbalıların bayram öncesi ihtiyaçlarını giderilmiş olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Halkın hayır duasını almanın kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Halka hizmet etmek için buradayız. Kapımız 24 saat halkımıza açıktır. Allah bize bu halka hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır" dedi. - VAN

Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi
Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Düm Tek Tek Hakan Sabancı
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Mehmet Topal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:14:03. #1.15#

title