TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil AA'nın
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kotil, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Temel Kotil, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verirken, "Genç kardeşimiz Mete Gazoz'a gayretinden dolayı oy veriyorum. Gayret sonuç alıyor. Başarı tesadüf değildir." dedi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafını seçen Kotil, duygularını "İnsanlığın bittiği yer." sözleriyle ifade etti.

Yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki Yaşam" fotoğrafına oy veren Kotil, "Yaşam hiç kolay değil. Allah herkese yardım etsin." diye konuştu.

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz."

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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