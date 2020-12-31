ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:44
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Görgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Haluk Görgün, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını seçti.

Görgün, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Görgün'ün tercihi, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı oldu.

ASELSAN ve şirketin yürüttüğü çalışmalara yönelik gösterilen özen için de tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür eden Görgün, 2021'e ilişkin "Hayırlı, güzelliklerle dolu bir yıl olsun." dileklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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