TÜSAD, Akciğer sertleşmesi bulunan hastaların Kovid-19 aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜSAD, Akciğer sertleşmesi bulunan hastaların Kovid-19 aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu

AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
TÜSAD, Akciğer sertleşmesi bulunan hastaların Kovid-19 aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Funda Coşkun, sıklıkla başka akciğer hastalıklarıyla karıştırılan İdiopatik Pulmoner Fibrozis'de (İPF-Akciğer sertleşmesi) erken teşhisin önemini vurgulayarak, hastaların mutlaka Kovid-19 aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

TÜSAD'dan yapılan açıklamaya göre, akciğer sertleşmesi olarak bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığıyla ilgili farkındalığı arttırmak, erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl 14-21 Eylül tarihleri Dünya İdiopatik Pulmoner Fibrozis Haftası olarak belirlendi.

Hastalıkla ilgili bilgiler paylaşan Funda Coşkun, genel olarak 60 yaş üzerinde ve erkeklerde daha sık rastlanan İPF'nin Türkiye'de görülme sıklığının 100 binde 5 olduğunu kaydetti.

Sigara hikayesi olan bireylerin yüksek risk taşıyan gruplar arasında yer aldığını, hastalığın en önemli belirtilerinin ise nefes darlığı ve kuru öksürük olduğunu dile getiren Coşkun, toplumda tanı alamayan pek çok İPF hastasının olduğuna dikkati çekti.

Coşkun, İPF'nin hava yolunu tutan diğer göğüs hastalıklarıyla sıklıkla karıştırıldığını belirterek, "İPF'li hastalar geç tanı alabiliyor. Uzmanlar olarak mevcut tedaviyle rahatlamayan hastalarda mutlaka İPF düşünülmesini ve bunun araştırılmasını öneriyoruz. Akciğer grafisi, toraks tomografisi, kan tetkikleri ve difüzyon testi, erken ve ayırıcı tanı için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Bazı hastalarımızda ayırıcı tanı için akciğer biyopsisi ve bronkoskopi gerekebiliyor. İPF'de erken ve ayırıcı tanı çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Hastalar Kovid-19 aşılarını yaptırmalı"

Doç. Dr. Funda Coşkun, İPF'nin kesin bir tedavisi olmadığını, yaşam süresinin ve konforunun ilaçlar sayesinde artırılabildiğini vurgulayarak, İPF tanısı konmuş hastalara uygulanacak tedavilerle ilgili şu uyarıları yaptı:

"Tanı aşamasından sonra, hastalığın seyrini yavaşlatan veya duraklatan ilaçlarla hastalığın tedavisi başlamaktadır. Uygun hastalar için akciğer nakli seçeneği özellikle değerlendirilmelidir. Kovid-19 pandemisi döneminde İPF de kronik hastalıklar arasında yer aldığından hastalarımıza aşılarını olmalarını ve rutin tedavilerine ve ilaçlarına uymalarını mutlaka öneriyoruz."

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Özge Özpirinçci Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜSAD, Akciğer sertleşmesi bulunan hastaların Kovid-19 aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:04:51. #1.17#