'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'nın Serik ilçesinde, metrekareye 24 saatte, 221 kilogram yağış düştü. Yağışın aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi de bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün cuma günü 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde, dün öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bugün sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgarda ise bazı ağaçlar devrildi.

Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören mevkisine 69,2 kilogram, Isparta Yenişarbademli'ye ise 53,9 kilogram yağış düştü.