Türsab Başkanı Ulusoy: "Turistin Siyahı Beyazı Olmaz"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, "Turistin Arapı, siyahı, beyazı olmaz. Turist turisttir" dedi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, Nevşehir'de seyahat acenteleriyle buluştu. TÜRSAB Kapadokya BYK'nın organize ettiği toplantıya Nevşehir'deki acentecilerin yanı sıra Kayseri, Aksaray ve Niğde'deki acenteciler de katıldı.



Burada acentecilerin sorunlarını dinleyen TÜRSAB Başkanı Ulusoy, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016 yılında ciddi bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Ufak tefek yaralarla atlattık. 2017 yılında toparlandık ve 2016 verilerini aştık. 2015 yılını yakalamamız için 2018 yılında çok çalışmamız lazım" dedi.



Hükümetten destek beklediklerini ifade eden Ulusoy, "Sektör yoruldu ama dayanıklılığını da gösterdi. Hükümetin anlayış göstermesini istiyoruz. Teşviklerde, SSK'da, vergilerde indirim ve zamana yayılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Turizm sektörünün Türkiye'nin önemli bir sektörü olduğuna vurgu yapan Ulusoy, "Turizm uzun ve bitmeyen bir maratondur. Hizmeti de bitiremezsin, kaliteyi de indiremezsin. Dolayısıyla bu maratona yorulmadan devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Turizmci nerede insan yaşıyorsa gözünü oraya dikmeli. Bizim için pazarın yeri, mekanı değil, gelen önemli. dolayısıyla her pazarda olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Turistte ayrım yapılmasının hata olduğunu kaydeden Ulusoy, "Turistin Arapı, siyahı, beyazı olmaz. Turist turisttir. Giydiği kıyafete, teninin rengine göre ayıramazsın. Biz Ortadoğu olarak ele alıyoruz. Orta Doğu'dan da gelenler çoğalıyor. Orta Doğu'nun gelebileceği en rahat ülke Türkiye'dir. Hem aile yapısı bakımından hem rahatlık bakımdan hem de dinsel mekanlar bakımından Orta Doğu'nun geleceği en rahat ülke Türkiye'dir" dedi.



"Seyahat özgürlüğü teröre kurban gitmemeli"



Seyahat özgürlüğünün teröre kurban gitmemesi gerektiğini ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu:



Dünyada konjonktüral bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu sıkıntı atlatılmaya çalışılıyor. Uluslararası seyahat etme özgürlüğünü ortadan kaldıran teröre karşı mücadele var. Türkiye mücadele veriyor. Bir tarafta terörle mücadele bir taraftan turizm kolay değil.



TÜRSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl da Kapadokya'nın dünyanın gözbebeği olduğunu belirterek, "Sloganımız Kapadokya, hedefimiz Kapadokya, birleştiğimiz yer Kapadokya. Kapadokya'ya sahip çıkmalıyız" dedi. - NEVŞEHİR