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TURPLU HALI SAHASI AÇILIŞA HAZIR

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TURPLU HALI SAHASI AÇILIŞA HAZIR

TURPLU HALI SAHASI AÇILIŞA HAZIR 20 Eylül Pazartesi günü açılışı yapılacak olan Turplu Mahallesi halı sahasında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kırsal mahallelere yatırımların devam ettiğini söyledi.

TURPLU HALI SAHASI AÇILIŞA HAZIR

20 Eylül Pazartesi günü açılışı yapılacak olan Turplu Mahallesi halı sahasında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kırsal mahallelere yatırımların devam ettiğini söyledi.

Karesi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında yapımına devam ettiği Kabakdere, Kamçıllı, Tatlıpınar, Turplu ve Yeniköy halı sahaları açılış için gün sayıyor. 20 Eylül Pazartesi Günü açılışı yapılacak olan Turplu Mahallesi halı sahasında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yine Karesi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon'u gezdi. Başkan Orkan, Turplu İlkokulu'nu da ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Orkan, öğretmenlerden de yeni eğitim-öğretim dönemi çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Kamçılı Mahallesi halı sahası ise 22 Eylül Çarşamba günü açılacak.

5 MAHALLEYE MİNİ HALI SAHA

Belediye Başkan Yardımcıları Muhiddin Diker, Şaban Akkol, Gökhan Tığ ve Turplu Muhtarı Yaşar Çetin ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Orkan, halı sahada çalışma yürüten işçilere de kolaylıklar diledi. Karesi'de yaşam standardını yükseltmeye, sosyo-ekonomik gelişimi hızlandırmaya, şehir ile kırsal arasındaki farklı azaltmaya, gerek fiziki alt yapıyı, gerekse sosyal alt yapıyı güçlendirecek proje ve hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Orkan, "20x40 metrekare büyüklüğündeki mini halı sahalar Kabakdere, Turplu, Kamçılı, Tatlıpınar ve Yeniköy Mahallelerine inşa ediyoruz. Halı sahalarımızda son rütuşlar yapılıyor. İlk halı sahamızı Turplu Mahallemizde açacağız. Ayrıca çok amaçlı salonumuzu da hizmete alacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak istiyoruz. Bunun için inşa edeceğimiz halı sahalarımız bunun önemli adımlarından biri. Karesi Belediyesi olarak spor yapmak isteyen gerek hemşerilerimize, gerekse ilçemizdeki amatör sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

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Haber: TURPLU HALI SAHASI AÇILIŞA HAZIR - Haberler
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