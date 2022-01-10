Türkyılmaz gazetecilerle buluştu

BURSA (İHA) - Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bursa'daki gazetecilerle bir araya geldi. Hayri Türkyılmaz, "dayanışma" günü olarak anılan 10 Ocak Gazeteciler Gününde, önemli bir kamu görevi yapan basın mensuplarına teşekkür etti. Türkyılmaz, "Gazeteciler, günümüz Türkiye'sinde meslek namusuyla, ısrarla gerçeğin peşinde koşmaya devam ediyorlar. Ancak içinde bulunduğumuz bu süreçte ifade özgürlüğünü kullanan basın emekçileri tutuklanıyor, düşünceleri baskı görüyor ve çoğunun yolları bağlı oldukları medya kuruluşlarıyla ayrılıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bugün ne yazık ki anlamını yitirmiş, her şeye rağmen gazetecilik yapmaya çalışan bir grup basın emekçisinin dayanışma gününe dönüşmüştür. Bütün gazeteci dostlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yanlarında olduğumu belirtiyor, basının amiral gemisi Bursa'da, mesleki örgütlenmenin önemli yapı taşlarından Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'ni verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Başkan Türkyılmaz daha sonra ilk etap çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'ni gazetecilerle birlikte gezdi. - BURSA