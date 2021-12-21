Türküler Ve Masallar İnegöllü öğrencilerle buluştu

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Dilbilimci Ayşegül Dede'nin masal anlatımını TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Rüstem Avcı'nın türküleriyle süslediği gösteri beğeni topladı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, minik sanatseverler için özel bir program hazırladı. Somut olmayan kültürel mirasımız Türk halk türküleri ve masalları yeni nesille buluşturmayı amaçlayan program kapsamında, Dilbilimci Ayşegül Dede ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Rüstem Avcı'nın yer aldığı müzikli çocuk müzikali "Bir Keloğlan Masalı Horozumu Kaçırdılar" oyunu İnegöllü minikler için sahnelendi.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde 11.00'da ve 14.00'da iki ayrı seans olarak yapılan gösteride, "Bir Keloğlan Masalı Horozumu Kaçırdılar" müzikli çocuk oyunu iki usta sanatçının katılımıyla sahnelendi. Dilbilimci Ayşegül Dede'nin masal anlatımının yer aldığı müzikli çocuk oyununda, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Rüstem Avcı da horozunu arayan Keloğlanın masalı içinde yer alan 7 yöresel türküyü seslendirdi. Amacı somut olmayan kültürel mirasımız Türk Halk Türküleri ve masallarını yeni nesle aktarmak olan gösteri, yaklaşık 50 dakika sürdü. İki seanslık gösteriye; Altın Nesil Koleji, Sinanbey İlkokulu, İshakpaşa Anaokulu ve İshakpaşa İlkokulu öğrencileri katıldı.

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