Türkücü İsmail Türüt'ten koronavirüs yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Dün gece bir canlı yayına bağlanan türkücü İsmail Türüt, koronavirüs salgınından bahsederken "Allah'tan başımızda CHP yok. Yoksa milletin yarısı ölür, kaos çıkardı" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü İsmail Türüt, dün sahur vakti Kanal 7 ekranlarında yayınlanan programa telefon bağlanarak ülkemizin gündemine oturan koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞIMIZDA CHP OLSAYDI MİLLETİN YARISI ÖLÜRDÜ"

Sahur programında siyasi konulardan bahseden İsmail Türüt, şunları söyledi: "Bir şeye şükrediyorum, biraz formatın dışında olacak ama şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. İsyan, kaos çıkardı. İçimde kalmasın."

"MİLLET HAKİKATİ GÖRÜYOR, DOĞRU BİRDİR"

İsmail Türüt konuşurken araya giren programın yorumcusu Prof. Dr. Mustafa Karataş ise "Benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum ama baştan da kendim İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım şimdi madem gönlünden geldi. Millet hakikati görüyor, doğru birdir" dedi