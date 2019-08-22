Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

Sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

22.08.2019 10:28
Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi.

YAKALAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkında verilen yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösteren Ferhat Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi? Savcılığa İfade vermediğim halde nasıl oluyor da bu soruşturma dosyası davaya dönüşüyor? Yetmedi, oturup bir de hakkımda yakalama kararı çıkartıyorlar!" dedi.

Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

  • DIYARBAKIR TÜRKMENİ:
    geveşege bak ifadeye cagırdıklarında gitme ondan sonrada ifadem alınmadan nasıl davaya dönüşüyor de. memleketde bi akıllı sizsiniz. . . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ÇOBAN:
    hiç şaşırmadık burası türkiye bunun gibi binlerçe kişi var adalet bakanımızın haberi varmı binlerçe insan mağdur edilmiştir
    Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
  • X:
    oturarak alınan bir karar olduğunu nerden çıkarttın ki senin gibi bir haine verilen yakalama kararını en güzel şekilde vermişlerdir. hella sana yargı
    Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • DIHYETUL KELBİ:
    Kimsenin bir tarafı sıkışmıyor dostum. Sıkışan hep devlet maalesef sorgusuz sualsiz mahkemesiz yargısız halkın seçtiği belediye başkanlarına kayyum atıyor suçları varsa önceden uyarırdın. Aday olmayın diye. Ama gerçi adalet yokki bu ülkede reis solsun Bi mezradaki muhtarcığa bile kayyum atar herkes bilsinki bu dünyanın öbür tarafında var kıyamet günü elbet Allah kalk bakalım diyecektir Ogün onlar rezil rüsva olacaktır
    Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
  • KARUN:
    devlete, otoriteye, polise, kanuna itiraz edersiniz. Onları yok sayarsınız. Sonra avrupa insan hak mahkemesine gider ağlarsınız. Devlet bizi sevmiyor, bize bedava elektrik vermiyor, iş vermiyor. . .
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Bİ TARAFI SIKIŞAN HEMEN BU NASIL HUKUK D:
    Bi tarafı sıkışan hemen bu nasıl hukuk diye yaygarayı basıyo gitseydin kendini savunmaya neden gitmedin avukatın anlatmadımı sana savcı yakalama kararı çıkarıp dava açabilir diye dengo
    Cevap Yaz 34 16 Yayından Kaldır
  • İÇ SES:
    AKILLI OLAYDIN. DEVLET HİÇBİR ŞEKİLDE SUÇSUZ KİMSEYE EL ATMAZ. DURUR DURUR EN SON NOKTA ATIŞI VURUR. . .
    Cevap Yaz 29 12 Yayından Kaldır
  • KATIRCI:
    kimse kusura bakmasın yapmayacaksın birader örgütle ilgili yayınlama savunma bu ülkede yaşıyorsan bazı kurallara uyacaksın yeter çok can verildi bu ülkede durması için bazı şeyleri engellemek şart bence yapılan doğru kısmen sadece ifadeye çağarılması lazımdı ama ifadeden sonra da farklı şeyler çıkmayacaktı gereken buydu olması gereken şey bu bence kimse zannetmesin ki partizanlık yapıyorum partiyle falan işimiz yok olması gereken sadece ülkenin menfaati önemli kimse bölücülük yapamaz. . . .
    Cevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.