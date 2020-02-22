Türkücü avukattan Neşet Ertaş isyanı

22.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:30

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, Neşet Ertaş'ın İzmir'de son günlerini geçirdiği eve giderek merhum sanatçının bestelerini seslendirdi. Yıldırım, yeni albümünde Ertaş'ın bestelerini söylemek istediğini de söyledi.



1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Albüm çıkaran ve "Ambulans" isimli şarkısına klip çeken Yıldırım, merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın İzmir yaşadığı ve son günlerini geçirdiği evine gitti.



Ertaş'ın vefatından sonra aile fertleri tarafından kapısına kilit vurulan Karabağlar ilçesindeki eve giden Yıldırım, "Bana göre Türk müziğinin en büyük ismi Neşet Ertaş'ın evinin önündeyiz. Duygu dolu anlar yaşıyoruz. Onunla aynı şehirde yaşadığım için çok mutluyum. Onunla karşılaştığımda dahi dizlerimin bağı çözüldü yanına bile gidemedim" diyerek usta sanatçıya saygı duyduğunu söyledi.



"Yaşadığı mekana değil yaşayan insana bakın"



Neşet Ertaş'ın Türk müziği için çok önemli bir insan olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Buradan Türkiye'deki yetkililere, onun eserlerini seslendiren sanatçılara sesleniyorum. Neşet Ertaş, yeterli ilgiyi görmüyor. Eserlerinden faydalandığınız veya dinlediğiniz zaman onu yaşatın. İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İzmir Valiliğine sesleniyorum. Lütfen Neşet Ertaş'ın hayatının son günlerini geçirdiği bu eve sahip çıkalım. Yaşadığı mekana değil yaşayan insana bakın" dedi.



Neşet Ertaş'ın tüm eserlerinin çok güzel olduğunu ifade eden avukat Özkan Yıldırım, "O tınıyı vermek mümkün değil sadece okumaya çalışacağım. Neşet Ertaş'ın bir eserini yeni albümümde okuyacağım" şeklinde konuştu.



Yıldırım, Ertaş'ın evinin önünde usta sanatçının eserlerini seslendirerek Neşet Ertaş'ı yad etti. - İZMİR

Kaynak: İHA