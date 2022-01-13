Turkuaz Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı'ndan Keşan Belediye Başkanı'na ziyaret

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Soylu ve beraberindeki Turkuaz Arama Kurtarma DerneğiÜnal Fidan, yönetim kurulu üyelerive Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ile birlikte Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Keşan'da Turkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Soylu, Turkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin 30 bin personel ile 53 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek " Sosyal yardımlarla da hizmet veriyoruz. Ayda 10 bin erzak, 50 bin kıyafet ve 10 bin ayakkabı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Keşan'da Edirne İl Başkanı Ünal Fidan önderliğinde Keşan ağırlıklıolmak üzere Edirne ve Trakya bölgesinde doğal afetlerle mücadele edebilecek, yardıma muhtaç ailelerin yanında olabilecek gönüllüler arıyoruz. Bu konuda da KeşanBelediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk " şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu, ziyaret nedeniyle Turkuaz Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Ercan Soylu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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