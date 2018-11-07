Türksoy Halk Çalgıları Orkestrası Konseri - İstanbul
Türk dünyasına ait eserleri tüm Türk dillerinde seslendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda vereceği konser öncesi sanatçıların katılımıyla Okçular Vakfı'ında basın toplantısı düzenlendi.
Türk dünyasına ait eserleri tüm Türk dillerinde seslendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda vereceği konser öncesi sanatçıların katılımıyla Okçular Vakfı'ında basın toplantısı düzenlendi.