Türksoy Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi, Kosova'nın başkenti Priştine'den başladı.

"Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali" kapsamında Gençlik Sarayında düzenlenen etkinliğe Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Ethem Baymak'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, sanatın en güzel dallarından biri olan müziğin insanları birbirine bağladığın ve milletler arasında çok güzel dostluk köprüleri kurduğunu söyledi.

Konserin bir arada yaşama kültürünü merkezine yerleştirmiş olan Kosova'da düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, "Bu konserin bizler arasındaki, insanlar arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Purtaş da bu yıl TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılının kutlandığını söyledi.

Purtaş, "Kosova'nın da bağımsızlığının 10'uncu yılına denk gelen bu etkinliğimizin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'dan Mustafa Mehmandarov'un şef olarak yer aldığı orkestradan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan genç sanatçılar Priştinelilere keyifli dakikalar yaşattı.

TÜRKSOY, Balkanlar turnesi kapsamında Kosova'nın yanı sıra Karadağ ve Bosna Hersek'te de konserler düzenleyecek.