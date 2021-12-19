Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Cape Canaveral üssündeki uydu ve roket Türksat 5B haberleşme uydusu AA muhabirinin anonsu Haberleşme uydusu FLORİDA - Türksat 5B haberleşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.

Cape Canaveral üssündeki uydu ve roket

Türksat 5B haber leşme uydusu

AA muhabirinin anonsu

Haber leşme uydusu FLORİDA - Türksat 5B haber leşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı.

Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

 Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Türkiye ile normalleşme kapsamında özel temsilci atandı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Türkiye ile normalleşme kapsamında özel temsilci atandı

 Normalleşme adımları hızlanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu

Normalleşme adımları hızlanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu

AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title