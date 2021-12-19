Türksat 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı
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Cape Canaveral üssündeki uydu ve roket Türksat 5B haberleşme uydusu AA muhabirinin anonsu Haberleşme uydusu FLORİDA - Türksat 5B haberleşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.
Cape Canaveral üssündeki uydu ve roket
AA muhabirinin anonsu
Haber leşme uydusu FLORİDA - Türksat 5B haber leşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı.