Türksat 5B uydusu nedir, ne zaman fırlatılacak? Türksat 5b nerede fırlatılacak? Kabine toplantısı sonrası Türksat 5B açıklamaları neler?

Kabine toplantısı sonrasında gündeme gelen Türksat 5B uydusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Türksat 5b nedir, ne zaman fırlatılacak? Hangi ülkede fırlatma yapılacak? Türksat 5b uydusu hakkındaki bilgiler haberimizde.

Türksat 5b ne zaman fırlatılacak? Fırlatma Türkiye'de mi olacak başka ülkede mi olacak?

TÜRKSAT 5B NEDİR? NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 5B, 2021 yılının haziran ayında uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre Türksat 5B uydusu 2021 yaz aylarında uzaya fırlatılacaktır.

TÜRKSTAR 5A VE 5B UYDUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik.

Türkiye Genç İşadamları ile bir araya geldik. 23 Ocak'ta İstanbul firkateyni denize iniş ve üçüncü gemi ilk kaynak törenine katıldık. Türk savunma sanayinin, denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk Ardından Diyarbakır Silvan, Ergani barajının açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik.

Silvan barajının gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan tünellerinin inşaatlarına hız verdik. İnşallah inşalarını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazanç kaynağı hale getireceğiz.