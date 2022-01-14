"Turkovac En Az CoronaVac Kadar Güvenli Bir Aşı" - Haberler
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"Turkovac En Az CoronaVac Kadar Güvenli Bir Aşı"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın etkinliğine ilişkin soru işaretleri gündemdeyken bugün, Hacettepe Üniversitesi tarafından "Turkovac en az Çin menşeili Sinovac'a ait aşı CoronaVac kadar güvenli" açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın etkinliğine ilişkin soru işaretleri gündemdeyken bugün, Hacettepe Üniversitesi tarafından "Turkovac en az Çin menşeili Sinovac'a ait aşı CoronaVac kadar güvenli" açıklaması yapıldı

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

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