"Turkovac En Az CoronaVac Kadar Güvenli Bir Aşı"
Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın etkinliğine ilişkin soru işaretleri gündemdeyken bugün, Hacettepe Üniversitesi tarafından "Turkovac en az Çin menşeili Sinovac'a ait aşı CoronaVac kadar güvenli" açıklaması yapıldı.
Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın etkinliğine ilişkin soru işaretleri gündemdeyken bugün, Hacettepe Üniversitesi tarafından "Turkovac en az Çin menşeili Sinovac'a ait aşı CoronaVac kadar güvenli" açıklaması yapıldı
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