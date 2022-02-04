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Türkmenistan ekonomisi yüzde 6.2 büyüdü

AA, Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan ekonomisi yüzde 6.2 büyüdü

Türkmenistan'da ocak ayı itibarıyla Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 6,2 oldu.

Türkmenistan'da ocak ayı itibarıyla Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 6,2 oldu.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında, Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Kabine Bakanı Serdar Berdimuhamedov, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a rapor sundu.

Rapora göre sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaatta yüzde 0,3 ulaştırma ve haberleşme sektöründe yüzde 4, ticarette yüzde 8.8, tarımda yüzde 3,2, hizmet sektöründe ise yüzde 6.1 büyüme kaydedildi.

Ocak ayında üretimin seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, 7 artarken, bu dönemde dış ticaret cirosu da yüzde 6,3 seviyesinde artış kaydetti.

Raporda, GSYH büyüme oranı ise yüzde 6,2 olarak gösterildi.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Ocak, Güncel, Haber

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