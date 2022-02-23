Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı Malatya'da tanıtıldı

MALATYA (AA) - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı Malatya'da tanıtıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Çalık Holding ve İnönü Üniversitesi iş birliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sergide, Türkmenistan'ı, bu ülkenin tarihi ve kültürel yapısını anlatan 36 fotoğraf, 5 geleneksel giysi, 70 kitap ve etnografik eser yer aldı.

Katılımcılar daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtımının yapıldığı programa geçti.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, programı Türkmenistan Uluslararası İnsani Bilimler ve Kalkınma Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de çevrimiçi izlediğini belirtti.

Aşkabat'ın ülkesinin en büyük şehri olarak "beyaz şehir" olarak nitelendirildiğini, isminin "sevgi şehri" anlamına geldiğini belirten Amanlıyev, şehrin 140. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle devlet başkanlarının kitabının halklarına ve dünya kamuoyuna eşsiz bir armağan olduğunu ifade etti.

Kitapta başkentte yaşanan büyük dönüşümlerin anlatıldığını ve kentin tarihine yer verildiğini kaydeden Amanlıyev, fotoğrafların yer aldığı kitapta şehrin mimari özelliklerinin tüm detayları ile anlatıldığını belirterek, "Başkent Aşkabat, Türkmenistan'ın inci şehridir, ülkemizin bağımsızlık yıllarında elde ettiği büyük başarıları dünya toplumuna gösteren bir yüzüdür." dedi.

Kitaptan alıntılar da yapan Büyükelçi Amanlıyev, "Aşkabat'ın binalarının çoğu Guinness Rekorlar Kitabı'nda listelenmiş olup mimarlık özellikleri nedeniyle kendine has bir özellik kazandırmaktadır. Şehir büyümeye devam ediyor her geçen gün güzelleşiyor. Türkmen lideri bağımsız ve daimi tarafsız Türkmenistan'ın başkentinin aynı zamanda devletimizin bağımsızlık yıllarında kazandığı uluslararası saygınlığı da ifade ettiğini ayrıca belirtmektedir." diye konuştu.

Amanlıyev, devlet başkanlarının uluslararası sistemde barışın, diyaloğun önemini vurguladığını aktardı.

Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaptı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite hakkında bilgi verdi, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine değindi, bu ilişkilerin önemini belirtti.

40 bin öğrencisi olan İnönü Üniversitesinde dünyanın 50'ye yakın ülkesinden bin 162 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü dile getiren Kızılay, 189 Türkmen öğrencinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da "Ak Şehrim Aşkabat" kitabına değinerek, şehrin modern mimarisinin yanı sıra son teknoloji ile gerçekleştirilmiş altyapı projelerinin de tüm yönleri ile ele alındığını ve okuyanlarda bu eşsiz şehri ziyaret etme isteğini arttırdığını dile getirdi.

Türkmenistan devlet başkanının vizyoner bakış açısı ile Aşkabat'ın bilim, eğitim, edebiyat, kültür, sağlık, ekonomi ve teknoloji merkezi haline gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği yüzlerce projeyi böyle bir eserde bir arada görmenin kendisine de ilham verdiğini anlatan Çalık, "Doğduğum ve büyüdüğüm kent olan Malatya'da bu etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. İpekyolu üzerinde bulunan bu iki güzel kenti böyle anlamlı bir etkinlik kapsamında buluşturmanın parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Etkinlikte, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Neslihan Durak, Türmenistan ve tarihi hakkında bilgi veren bir sunum yaptı.