Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti
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Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti

12.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:29

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Aşkabat'ta köpeği Alabay için bir heykel dikti. 6 metrelik heykelin açılışı büyük bir törenle gerçekleştirildi.

Türkmenistan lideri Gurbangulu Berdimuhamedov, ulusal olarak saygı duyulan Alabay köpeğini bir heykelle onurlandırma sözünü yerine getirdi. Heykelin açılışı büyük bir törenle yapıldı. Türkmenistan'ın medyası, 6 metrelik heykelin haysiyet ve kendine güveni yansıttığını yazdı.

ALABAY ÜZERİNE KİTAP YAZMIŞTI

Köpeklere düşkünlüğü ile tanınan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, geçtiğimiz yıl Alabay ırkı üzerine yayımladığı kitabında, günümüz Türkmen ataların "mutluluklarını Alabay'da" gördüklerini açıklamıştı. Kültür bakanlığı şimdilerde Alabay için UNESCO maddi olmayan miras teklifi hazırlıyor.

Alabay; Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan doğal bir köpek ırkıdır.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti
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