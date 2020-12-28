Türkmen Bakan Maruf'un "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Gence'de yeğene veda" oldu
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Türkmen Bakan Maruf'un "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Gence'de yeğene veda" oldu

28.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:43

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, ITC Erbil İl Başkanlığındaki ofisinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Maruf, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı" ve "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde seçtiği "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını yorumlayan Maruf, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ve özellikle de Karabağ bölgesine yönelik işgal saldırısı neticesinde bir çocuğun şehit edildiğini ve bu fotoğrafın da bu açıdan anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkmen Bakan, "spor" kategorisinde seçtiği "Futbol özlemi" isimli fotoğrafın ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlar üzerindeki etkisine rağmen normal hayatın devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu
Türkmen Bakan Maruf'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu
Türkmen Bakan Maruf'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu
Türkmen Bakan Maruf'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

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