Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

ANKARA (AA) - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da bir öğretmen ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin, "Birtakım insanların olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öğretmenin "vahim" sözlerini duyar duymaz olaya müdahil olan ve hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yetkili devlet görevlilerine teşekkür eden Özdemir, gerek Osmanlı döneminde gerek bir asırlık Cumhuriyet tarihinde Alevilerin hep devletin, milletin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Özdemir, birlikteliğin ana unsurunun insan olmak, üzerinde yaşanılan topraklara ve al bayrağa sahip çıkmak, dini, dili, rengi, mezhebi fark etmeksizin sevgi ve saygıyla karşısındakine muhabbet duyabilmek olduğunu ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Hem içeride hem dışarıda ülkemiz aleyhine kurulan tuzaklara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mücadeleye devam ederken böylesi birtakım insanların çıkıp olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir. En iyi tabirle bunlar vatan hainidir, Cumhuriyet düşmanıdır, devletimizin temeline, insanımızın muhabbetine, birlikteliğine, kardeşliğine dinamit koyan müptezellerdir. Normal zamanda olsa bu sözde öğretmenin hak ettiği davranışı ve cezayı sadece okul yönetimi ve velilerden alması mümkün lakin devir o devir, zaman o zaman değil. Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i tüm emperyal güçlerin Osmanlı'ya oynadıkları oyunun aynısı olan nifak sokma oyununu görmemek, müdahil olmamak mümkün değildir. Hal böyleyken bu müptezele verilecek ceza, daha sonra aklından böyle bir şey geçirmeye çalışanlara örnek olacak şiddette olmalıdır."

Özdemir, Aleviler olarak hep devletin yanında olduklarını, olmaya da devam edecekleri ifade ederek, "Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' her zaman." ifadelerini kullandı.