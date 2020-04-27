Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Ünlü isimler, "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" diyen Kim Kardahian'ın hesabının kapatılması için Instagram'da şikayet yağdırdı. Gelen şikayet ve tepkilerin ardından Kardashian'ın paylaşımı kaldırıldı.

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
27.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:21

Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" dedi. Bu paylaşımının ardından Türklerin tepkisini çeken ve eleştiri yağmuruna tutulan Kardashian, Instagram'dan sansür yedi.

KARDASHIAN, INSTAGRAM'A ŞİKAYET EDİLDİ

Türk kullanıcılardan Kardashian'ın fotoğraflarına binlerce kınama mesajı gelirken, ünlü isimlerden ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın'ın paylaşımının ardından binlerce sosyal medya medya kullanıcısı ve ünlü isimler, Kardashian'ın son paylaşımının altına yorum yağdırdı. Ünlü rapçi Reynmen de Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

SANSÜR YEDİ

Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı. Kim Kardashian'ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin" dedi.

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Magazin
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Magazin
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Magazin
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Magazin
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Magazin
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yalın Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Falcao Podolski Arda Turan Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Almanya
Şu an buradasınız: Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 16:31:14. #1.14#
title