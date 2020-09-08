Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği görüşme 10 Eylül'e ertelendi. Teknik toplantı, Brüksel'de gerçekleşecek.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi
08.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:20

Milli Savunma Bakanlığı, bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi. İki ülke arasındaki teknik toplantı, yeni tarihinde Brüksel'de yapılacak.

10 EYLÜL'E ERTELENDİ

MSB'den alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı ertelendi. Toplantı, 10 Eylül 2020 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Erol Evgin Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Türk Bursa Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:20:17. #1.15#
title