Türkiye-Yunanistan arasında 'istikşafi görüşmeler' başladı (1)
25.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:19
Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' bugün İstanbul'da yapılıyor.
TÜRKİYE-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' bugün İstanbul'da yapılıyor.
Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor. Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı