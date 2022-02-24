Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'da savaş çıkınca Dışişleri'nden "Beni alın" talebinde bulundu - Haberler
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Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'da savaş çıkınca Dışişleri'nden "Beni alın" talebinde bulundu

Haberler.com - Güncel
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Geçtiğimiz sene "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." şeklinde bir tweet atarak Ukrayna'ya taşınan bir Türk vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu. Twitter üzerinden yardım isteyen şahıs, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Putin'in emriyle Rusya ordusu bu sabah Ukrayna topraklarına girdi. Operasyon sonrası Ukrayna'nın birçok noktasında bombalar patladı. Sivil halk korku içinde ülkeden ayrılmanın yollarını aramaya başladı.

Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan açıklamada ülkeden ayrılmak isteyen Türklerin konsolosluğa ulaşması istenildi. Gelişmeler sürerken sosyal medyada ise geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna'ya göç eden bir diş hekimi Türk damga vurdu.

"TÜRKİYE BİR AMELE KAYBETTİ, UKRAYNA DİŞ HEKİMİ KAZANDI"

Ukrayna'ya giderken, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." notuyla havaalanından fotoğraf paylaşan bir Türk vatandaşı, bugün de Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep etti.

Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'da savaş çıkınca Dışişleri'nden 'Beni alın' talebinde bulundu

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Savaşın başlamasıyla Dışişleri Bakanlığı'na Twitter üzerinden ulaşan kullanıcı, kaldığı otelin adını ve iletişim bilgisini bakanlıkla paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapta ise "Sayın vatandaşımız, sizlere veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'da savaş çıkınca Dışişleri'nden 'Beni alın' talebinde bulundu

Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Fakır:

Türkiyede yeterince amele var, biz sizi ararız deyip kestirip atacaksın bu şahıslara

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OKUR:

diş hekimliğinden bıkıp tekrar amele olmayamı karar verdiniz

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adem :

almayın kalsın orada :)

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