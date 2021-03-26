Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü

Lübnan'da düzenlenen Miss Europe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, final gecesi için Beyrut'a gitti. İzmitli güzel, rakiplerine hediye etmek için yanında tam 100 kutu pişmaniye götürdü.

2020 Şubat ayında İstanbul'da Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenen "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Türkiye'yi "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştı.

"O TAÇ BENİM OLACAK"

Geçen hafta ülkemizi Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Beyrut'a giden manken Duygu Çakmak, Beyrut'daki final gecesini adeta iple çekiyor. Yoğun bir kamp programı geçiren ve Lübnan'da fırsat buldukça finalist güzellerle birlikte gezen Duygu Çakmak "Miss Europe final gecesinde o taç benim olacak" dedi.

YANINDA 100 KUTU PİŞMANİYE GÖTÜRDÜ

1 Nisan gecesi düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, jüri üyelerine ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında yüz kutu İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısından da götürdü. Duygu Çakmak "Yarışma organizasyonu ülkemize ait ilginç hediyeliklerden getirebileceğimizi söyleyince bende ilginç olacağını düşünerek memleketim İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısını götürmeyi düşündüm" dedi.

On günlük yorucu bir kamp dönemi geçireceğini belirten güzel model kampın yorucu geçmesine rağmen en iyi performansı göstererek taç giymeyi hedeflediğini belirtti.