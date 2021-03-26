Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Lübnan'da düzenlenen Miss Europe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, final gecesi için Beyrut'a gitti. İzmitli güzel, rakiplerine hediye etmek için yanında tam 100 kutu pişmaniye götürdü.

2020 Şubat ayında İstanbul'da Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenen "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Türkiye'yi "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştı.

"O TAÇ BENİM OLACAK"

Geçen hafta ülkemizi Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Beyrut'a giden manken Duygu Çakmak, Beyrut'daki final gecesini adeta iple çekiyor. Yoğun bir kamp programı geçiren ve Lübnan'da fırsat buldukça finalist güzellerle birlikte gezen Duygu Çakmak "Miss Europe final gecesinde o taç benim olacak" dedi.

Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü

YANINDA 100 KUTU PİŞMANİYE GÖTÜRDÜ

1 Nisan gecesi düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, jüri üyelerine ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında yüz kutu İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısından da götürdü. Duygu Çakmak "Yarışma organizasyonu ülkemize ait ilginç hediyeliklerden getirebileceğimizi söyleyince bende ilginç olacağını düşünerek memleketim İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısını götürmeyi düşündüm" dedi.

Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü

On günlük yorucu bir kamp dönemi geçireceğini belirten güzel model kampın yorucu geçmesine rağmen en iyi performansı göstererek taç giymeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Muslera Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:47:26. #1.15#
title