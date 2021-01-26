Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu
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Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu

26.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:49

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimlerini açıkladı. Go Turkey'de yer alan listede, Nusret, Somer Sivrioğlu ve Arda Türkmen gibi popüler isimler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefin isimlerini açıkladı. İsimler, Go Turkey web sitesinde 'Türk Ünlü Şefler' başlığıyla açılan sayfada yer aldı.

ŞEFLER HAKLARINDAKİ KISA BİLGİLERLE TANITILDILAR

Tanıtım faaliyetleri için son zamanların popüler şeflerinin belirlendiği listede, ünü dünyaya yayılmış isimler, haklarındaki kısa bilgilerle tanıtıldı. Listedeki isimlerin tamamı şöyle: Nusret, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Kemal Demirasal, Aylin Yazıcıoğlu, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Musa Dağdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çitçi, Osman Sezener, Ömür Akkor, Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran.

LİSTEDEKİ BAZI ÜNLÜ İSİMLER

SOMER SİVRİOĞLU

25 yaşında Avustralya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı ve Land Down Under'da çok sevilen bir şef oldu.

Türkiye'yi tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu

NUSRET

Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et'i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.

Türkiye'yi tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu

ARDA TÜRKMEN

İstanbul'da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.

Türkiye'yi tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu

REFİKA BİRGÜL

Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.

Türkiye'yi tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu

ÖMÜR AKKOR

Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu'nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.

Türkiye'yi tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu
Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu
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