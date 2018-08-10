Türkiye'ye Yapılan Saldırılarda, Sevr Ruhu Diriltilmek İsteniyor" (2)

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Osmanlı Devleti'nin son antlaşması olan Sevr Antlaşması, İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalandı, Osmanlı Devleti Mebusan Meclisi kapalı olduğu için onaylanmadı ve "ölü" antlaşma olarak tarihe geçti.

Sevr Antlaşması, üzerinden 98 yıl geçmesi ve yürürlüğe girmemesine rağmen tarihçiler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından halen tartışılıyor ve üzerinde konuşuluyor.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Neşe Özden, Sevr'in Türk ve dünya tarihi açısından önemini AA muhabirine anlattı.

Özden, milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması sonucunda hem Mondros Mütarekesi ve ona bağlı Sevr Barış Antlaşması'nın yok hükmünde olduğunu, milli mücadelenin zafere ulaşarak ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığını söyledi.

Lozan'ın iki boyutlu olduğunu belirten Özden, hem Birinci Dünya Savaşı'nı itilaf devletleriyle bitiren ve Sevr'in yerine geçen bir barış antlaşması hem de uluslararası tarihte yer yer Türk-Yunan Savaşı olarak da bilinen ve milli mücadeleyi bitiren bir barış antlaşması olarak yer aldığını vurguladı.