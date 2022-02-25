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Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor ülkelerine geri dönebilmek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek yardım istedi.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor ülkelerine geri dönebilmek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgenin hava sahası sivil uçuşlara kapandı. Türkiye'ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor da ülkelerine dönemedi. Doktorlar, ülkelerine dönme konusunda yardım istemek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

"Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz"

Türkiye'ye konferans için gelen doktor İrina Serenko: "Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz. Ama maalesef tüm tren istasyonları, hava alanları kapalı ve saldırı altında o yüzden buraya konsolosluktan nasıl geri dönebileceğimiz konusunda destek istemeye geldik. Başka alternatif yolları deniyoruz. Romanya, Moldova üzerinden girmeyi deniyorlar ama maalesef o sınır kapıları da kapanmış ulaşamıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

Türkiye'ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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