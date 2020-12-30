Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
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Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu

30.12.2020 07:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:11

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelecek yolcular için uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması devreye girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelecek yolcular için uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması devreye girdi.

Korona virüs tedbirlerinde Türkiye'ye gelecek yolcuklara yönelik yeni bir uygulama bugün itibariyle devreye girdi. Bu kapsamda ülkeye girecek yolcular uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testini ibraz edecek. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR testi sonucu ibraz etmeyen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek. 6 yaş altı yolcular için ise test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmuyor.

YOLCULAR PCR TEST SONUÇLARIYLA YURDA ALINDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'inden geldiğini belirten yolculardan "Benden PCR testi talep edildi, biletim kesilirken havayolu şirketi bu durumu tarafıma bildirdi. Oradaki yetkililerle görüştükten sonra beni test yapabileceğim bir sağlık kuruluşuna yönlendirdiler ve üç saat içinde test sonucum çıktı. Daha sonra Ercan Havalimanı'na geçtim, test sonucumla beraber kontrol ettiler. Kontrolden sonra da uçuş biniş kartımı verdiler" şeklinde konuştu.

Uygulamanın başladığı ilk saatlerde İstanbul'a gelen Gürcü teknik direktör Şota Arveladze de PCR testi uygulamasını yaptırarak ülkeye giriş yapan yolcular arasında yer aldı. Havalimanında basın mensuplarına PCR testi sonucunu gösteren Şota, "Uçuştan önce belgeleri sordular gösterdik ve içeri girdik. Dikkatimi çekmedi ama bence uçuşta testi olmayan yoktu" dedi.

Yolculardan Recep Tutkun ise, "Güney Kore'den geliyorum. Check-in yaparken PCR testi sordular. Testi olmayan bazı arkadaşlar geri çevrildi. Orada çalışıyorum bugün uygulamanın başlayacağını biliyordum" ifadelerine yer verdi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu
Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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