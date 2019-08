"Türkiye yangınlarla mücadelede çok başarılı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ormancılıkta ve yangınlarla mücadelede çok başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye bu konuda dünyada açık ara birinci." dedi.

Pakdemirli, Muğla Bodrum Güvercinlik ekip binasında, orman yangını söndürme işçileri ve çalışanlarla bir araya gelerek yemek yedi.

Ardından helikopterle daha önce Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanları havadan inceleyen Pakdemirli, helikopterde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum ve Muğla bölgesinin yüzde 60'dan fazlasının orman bölgesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle buranın yangına her zaman açık bir bölge olduğunu ifade eden Pakdemirli, bölgede yangının çıkmaması için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Orman varlığı bakımından Muğla'nın önemli bölgelerin başında geldiğini hatırlatan Pakdemirli, "Burada ağaçlandırma çalışmalarını görüyoruz. Daha öce yangın görmüş bölgelerin yeşillendirildiğini görüyoruz. Tahminen bu bölge 15 yıl önce yangın görmüş, tekrar yeşillendirildi." diye konuştu.

Pakdemirli, her bölgede çıkan yangınlardan üç veya altı ay sonra mevsimlerin müsaade ettiği çerçevede bölgenin temizliğinin yapılarak, ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Yangınlarla mücadelede çok başarılıyız"

Muğla'da 2017'de Zeytinköy'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, 51 evin yandığı, bazı hayvanların telef olduğu önemli bir yangın olduğunu söyledi.

Büyüklük itibarıyla önemli bir yangın olmadığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Sibirya'da bir yangın devam ediyor, 3 milyon hektar alan yanıyor. Yani Ankara'dan daha büyük bir şehir yanıyor. Bunu Rusya hala söndürebilmiş değil. Söndüremeyen kim? Yangın uçaklarını üreten Rusya. Biz ormancılık faaliyetlerinde, başta da yangınlarla mücadelede çok başarılıyız. Türkiye bu konuda dünyada açık ara birinci. Zeytinköy'de iki yıl önce yangın çıktı. 450 hektar alan etkilendi ama bunun 200 küsuru orman alanıydı. 51 evin yandığı, hayvanların telef olduğu bir yangındı. 2018'in ilkbaharıyla hemen ağaçlandırma faaliyetlerine girdik. 2 bin 500 kilogram tohum serpildi. 2019'un ilkbaharında bunlara ek olarak takviye yapıldı. Buraya 7 bin zeytin ağacı dikildi, köylülerimizin faydalanması adına havyanlar için su içme göletleri yaptık. Bal üreticilerimizin üretime devam etmesi için bal ormanı kurduk. Hem ORKÖY'den hem diğer konularda, devlet vatandaşına destek oldu."

"Fethiye'de yanan bölgelerde temizliğe başlandı"

Datça ve Dalaman'da Göcek bölgesindeki yangına da değinen Pakdemirli, yangının bütün Fethiye halkını etkilediğini, kendisinin o süreçte iki gün boyunca koordinasyonun başında olduğunu anımsattı.

Pakdemirli, 400-450 hektarı etkileyen bir yangın olduğunu hatırlatarak, bu yangını iki gün içinde hem kontrol altına aldıklarını, hem de zorlu coğrafyaya rağmen söndürdüklerini dile getirdi.

Yangın sırasında, söndürme faaliyetinden daha çok yol açma faaliyetiyle uğraştıklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çok şükür söndürdük ve hemen temizleme çalışmalarına başladık. Mevsim şartlarına göre de sohbaharın ilk günlerinde, eylül veya ekimde Fethiyelilerle beraber ağaçlandırma yapacağız. Yangının terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı yönünde iddialar var. Bununla ilgili veri bende yok. PKK şöyle bir şey yapıyor, birçok kendine ait olmayan yangınları üstlenmeyle ilgili temayülü var. Bunun böyle olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durmak lazım. Konu valiliğin ve İçişlerinin konusudur. Yangında bununla ilgili bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte yangınların çıkmaması için dikkat göstermek gerekiyor."

Açıklamalarının ardından kara yoluyla Zeytinköy Mahallesi'ne giden Pakdemirli, burada bölge halkının sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA