Türkiye ve Rusya S-400 Füze Anlaşmasını İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kazakistan'dan Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler" dedi.





Erdoğan, alımla ilgili olarak bundan sonra Rusya'dan Türkiye'ye kredi aktarımıyla ilgili sürece geçileceğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, S-400 konusunda hem kendisinin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.



Erdoğan, Temmuz ayı sonunda da imzaların atıldığını açıklamış ancak anlaşmanın yapıldığı bilgisi Rusya tarafından doğrulanmamıştı.



Salı günü sabah saatlerinde Kremlin de yaptığı bir açıklamayla S-400 konusunda anlaşma yapıldığını bildirdi.



Yaklaşık 400 kilometrelik menzile sahip olan S-400 füze savunma sistemi, karadan havaya ateşlenebiliyor ve düşman uçaklarının vurularak düşürülmesinde kullanılıyor.



Şu anda elinde S-400 füze savunma sistemi olan NATO üyesi bulunmuyor. Ancak Yunanistan'ın elinde bir önceki versiyonu olan yine Rus yapımı S-300 füzeleri var. Yunanistan, bu füzeleri NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs'tan satın aldı.





Başta ABD olmak üzere, bazı Batılı devletler ve NATO, Türkiye'nin S-400 alma kararını eleştirmişti.



Putin'in danışmanı: Uygulama aşaması için hazırlık yapılıyor Putin'in askeri ve teknik işbirliği konularındaki danışmanı Vladimir Kojin, "Sözleşme imzalandı ve uygulamaya geçilmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.



Rus devlet haber ajansı TASS'a konuşan Kojin, S-400'ün en karmaşık sistemlerden biri olduğunu ve birçok teknik malzeme içerdiğini de sözlerine ekledi.



Kojin, "Bu kontratla ilgili alınmış olan tüm kararların stratejik çıkarlarımıza uygun olduğunun garantisi verebilirim. Bu nedenle de Türkiye'nin üzerine baskı kurmaya çalışan bazı Batılı devletlerin tepkilerini de çok iyi anlıyoruz" dedi.





Uzmanlar, NATO'nun birbirine entegre hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye'nin S-400'ü satın almasının maliyet, nitelik ve teknoloji transferi gibi birçok teknik sorunu beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.





Ayrıca, bu alımın tamamlanması halinde bunun Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini yeniden tanımlamak adına attığı bir adım olarak yorumlanabileceği de belirtiliyor.



Türkiye, 2015 yılında Çin'in kazandığı 3,4 milyar dolarlık uzun menzilli füze sistemi ihalesini iptal etmişti.



Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesi olan bu satın alma girişimi, NATO'nun ve ABD'nin tepkisini çekmişti.