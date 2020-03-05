Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararı çıktı. Zirvede varılan mutabakata göre; İdlib'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek. Türkiye Rusya Dışişleri Bakanları, İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntılarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndaki basına kapalı İdlib zirvesi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.
Sonrasında yapılan 3 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından, açıklama yapmak üzere iki lider kameralar karşısına geçti.
Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları yapılan anlaşmaları açıkladı.
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.
2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.
3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır"