Türkiye ve dünya gündemi Radyo Başakşehir'de
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Türkiye ve dünya gündemi Radyo Başakşehir'de

24 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Gündem" programı Radyo Başakşehir'den dinleyicilere merhaba dedi.

Türkiye ve dünya gündemi Radyo Başakşehir'de
11.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:25

24 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Gündem" programı Radyo Başakşehir'den dinleyicilere merhaba dedi. Kritik konuların masaya yatırıldığı programda Çiçek'in analizleri ve uzman konukların yorumları, ülke ve dünya gündemine farklı bir bakış açısı getirdi.

Radyo Başakşehir'de gündemi yakından takip etmek isteyenler için dolu dolu bir program daha başladı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni, deneyimli gazeteci Murat Çiçek, "Gündem" programıyla Radyo Başakşehir'de dinleyicilerin karşısına çıktı. Türkiye ve dünyada gelişen güncel olayların değerlendirildiği programda Çiçek ve uzman konuklarının analizleri, olaylara farklı bir soluk getirdi. Çiçek'in konukları canlı telefon bağlantılarıyla Erhan Yıldırım, Melik Yiğitel ve Yusuf Alabarda oldu.

ABD'deki olaylar ve Müslümanlara bakış açısı

New York eyaletinde 16 yıl boyunca polis teşkilatı başkanı danışmanlığı yapan Erhan Yıldırım, ABD'deki sokak eylemlerini değerlendirdi. Olaylarla birlikte aynı mezhepten olan Hristiyanların bile birbirinden nefret etmeye başladığını söyleyen Yıldırım, eylemlerin baş rolündeki ANTİFA örgütünün terör grubu olarak görüldüğünü, ABD Başkanı Trump'ın da bunun farkında olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD polisinin Müslümanlara bakış açısından da bahsetti. Danışmanı olduğu polis teşkilatı başkanının kendisinden, suç oranı yüksek bir bölgeye, suç oranının düşmesi için cami yapma konusunda fikir aldığını söyledi.

"Kimse erken seçim istemiyor"

Murat Çiçek'in ikinci konuğu ise Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel oldu. Çiçek ve Yiğitel, erken seçim iddialarını birlikte değerlendirdi. Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi göz önüne alındığında, Erdoğan'ın erken seçime hazırlandığı yönündeki iddiaların asılsız hale geldiğini söyledi.

Yiğitel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel olarak oy oranının tüm anketlerde yüzde 52'nin üzerinde çıktığını, oy oranı düşük olan ana muhalefet partisinin de bu durumda bir erken seçime sıcak bakmadığını ifade etti. Çok iyi yönetilen salgın sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranlarını ciddi oranda olumlu etkilediğini söyledi.

"Sömürmek için değil kazan-kazan için Libya'dayız"

Murat Çiçek, programında son olarak Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda'yı konuk etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejisini değerlendiren Alabarda, 10 ülkenin bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında birleştiğini, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmek için çeşitli anlaşmalar yaptığını söyledi.

Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşması ile 'sömürge' anlayışına sahip bu devletlerinin planlarının boşa çıkarıldığını ifade eden Alabarda, Türkiye'nin Libya'da petrol hesabı olmadığını, bir kazan-kazan ilişkisi kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin yakında bölgede başarıya ulaşacağını da sözlerine ekledi.

'Murat Çiçek ile Gündem' programı, alanında uzman konuklarla her çarşamba saat 20.00'de Radyo Başakşehir'den canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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