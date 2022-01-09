Türkiye ve Azerbaycan'dan öğretmen ve öğrenciler ortak şiir kitabı hazırladı

Türkiye ve Azerbaycan'daki farklı okullardan 12 öğretmen ile 60 öğrenci, "Şiire Meftun Yürekler" adlı e-Twinning projesi kapsamında şiir kitabı çıkarttı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe öğretmeni Neslihan Abbasoğlu ve Samsun'un Havza ilçesindeki Bekdiğin Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy öncülüğünde "Şiire Meftun Yürekler" adlı e-Twinning projesi hayata geçirildi.

Öğrencilerin şiir becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye ve yurt dışından öğretmen ve öğrenciler iş birliği yaptı.

Proje ortaklarının çevrim içi etkinliklerde bir araya geldiği projenin sonunda, Türkiye ve Azerbaycan'dan 12 öğretmen ve 60 öğrencinin şiirlerinin yer aldığı "Şiire Meftun Yürekler" adlı şiir kitabı hazırlandı.

Öğretmenler Çorum'dan Ahmet Peker, Kütahya'dan Aynur Atılgan, Adana'dan Dilek Erkoç, Bursa'dan Neslihan Abbasoğlu ve Ecesu Telci, Kars'tan Evren Özgür Abbasoğlu, Muğla'dan Fikriye İlkbahar Atarer, Samsun'dan Murat Aksoy ve Pınar Ergün, Konya'dan Saliha Boz, Azerbaycan'dan Gülnar? Abbasova ve Ruh?ngiz Zöhrab Qızı rehberliğinde hazırlanan kitaba iki ülkeden 60 öğrenci şiirleriyle katkı sundu.

Peker, AA muhabirine, öğrencilerin genellikle gurbet ve sevgi temalı şiirler yazdığını söyledi.

Öğrencilerin çalışma ile şair olma yolunda ilk adımlarını attıklarını belirten Peker, genç yaşta kitap ve şiirle tanışan öğrencilerin mutluluklarını gözlemleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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