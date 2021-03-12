Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim
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Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim

12.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:45

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye'de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban ilçesinde Keban Barajı'ını besleyen Fırat Nehri'ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Balığı tartan balıkçılar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim boyunda olduğunu belirledi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim

KAYITLARA GEÇTİ

İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim

"SUDAN ÇIKARTILMASI ENDER OLAN BİR TÜR"

Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, "Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik. Alabalığın yakalanması ve sudan çıkartılması zordur. Arkadaşlarla birlikte balığı çıkarabildik. İlk tutunca biz oltanın takıldığını düşündük. Çünkü çok kuvvetli bir balıktı. Güç uygulayamadık. Daha sonra da balık akara doğru yüzünce büyüklüğünü daha iyi anladık. Zor rastlanan, sudan çıkartılması ender olan bir türdü. 10 kilo 200 gram ağırlığındaydı. Bu zamana kadar olta balıkçılığı ve ticari olarak en büyük balık türüdür" dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HUSSO: E ne oldu başın göğemi deydi zavallı balık ya lan doğayı bir rahat bırakın zırtolar
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