Türkiye ve AB'den yerel yönetimler, 'Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde buluşacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu 'Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi' kapsamında, 12-13 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek 'Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye'den şehir eşleştirme konusunda çalışmalar...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu 'Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi' kapsamında, 12-13 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek 'Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye'den şehir eşleştirme konusunda çalışmalar yapan yerel yönetimler, bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı altında desteklenen 'Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi' kapsamında, 12-13 Kasım'da çevrim içi olarak 'Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi' düzenlenecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape'nin katılım ve katkıları ile gerçekleştirilecek zirvede, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye'den şehir eşleştirme konusunda çalışmalar yapan çok sayıda yerel yönetim birimi, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

PROJE HAKKINDA

'Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi', Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2014 yılı programı kapsamında desteklenmekte. Toplam bütçesi 4,5 milyon avro olan projenin 'teknik destek' ve 'hibe'den oluşan iki bileşeni bulunmakta. Hibe bileşeni kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlandı. Türkiye'den, AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 23 yerel yönetim kuruluşuna yaklaşık 2,6 milyon avro hibe desteği verildi. Hibe programı altında yürütülen projelerin uygulanmasına destek olmak ve Türkiye'deki şehir eşleştirme çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla projenin teknik destek bileşeni Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü iş birliğinde uygulanmakta. Proje 5 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı