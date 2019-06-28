Türkiye Ümit, Genç Ve U21 Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı

27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya, 54 şehirden bin 600 sporcu katılacak.

KARADAĞ: ARTIK GAZİANTEP SPOR ŞEHRİDİR

Şahinbey Spor Salonu'ndaki resmi açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, şampiyona boyunca 54 şehirden bin 600 sporcuyu ağırlayacaklarını belirterek, "Gaziantep, gastronomi ve tarih şehrinin yanı sıra artık bir spor şehri, bir gençlik şehridir. Yeni dönemimizin sloganı yükselen Gaziantep olarak belirledik. 'Gençliğiyle Yükselen Gaziantep' ve 'Sporuyla Yükselen Gaziantep' için 3'üncü Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nın paydaşı olmaktan çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesinin yapılanması kapsamında sadece gençlik ve sporla ilgili çalışmaları yapacak Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nı kurduk. Yaz tatilinde 10 bin kişinin katıldığı yaz okullarımızla gençliğe hizmet ediyoruz. Yatırımlarımız arasında bulunan 10 spor salonuyla 13 yüzme havuzun inşaat çalışmaları devam ediyor. 23 tesisin aynı anda bitmesiyle birlikte 'spor şehri' 'sporuyla yükselen Gaziantep' hedefine ciddi bir destek sağlayacağız. Şehitkamil Spor Salonuna yönelik çalışmalar başlayacak. Böylece ikinci bir salonu hizmete açmış olacağız" dedi.

BILDIRCIN: GAZİANTEP'İ SPORTİF MECRALARDA TANITACAĞIZ

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın ise, tıpkı bir bayramlaşma gibi Gaziantep'te toplandıkların bildirerek, "Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Türkiye Milli Takım seçme müsabakaları içir bir aradayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Gaziantep Valisi Davut Gül'e şükranlarımı sunarım. Gaziantep artık kalbimize yerleşmiştir. Karate Federasyonumuzun en önemli pilot illerinden birisi olmuştur. Artık, Gaziantep'siz bir faaliyet yılı yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Dolayısıyla Gaziantep ekonomisiyle, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla Türkiye'mizin her geçen gün yükselen bir değeri ve hepimizin gözbebeğidir. Bundan sonra da birlikteliğimiz ve dayanışmamız devam edecektir. Güzide şehrimizin sportif mecralarda da tüm Dünya'da tanınmasına öncülük edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen de Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na katılan tüm sporcuları ve antrenörleri spor kenti Gaziantep'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm yarışmacılara gönülden başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, başkan vekili Karadağ'a milli takım formasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından şampiyonanın yapılmasında verilen destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Bültenler